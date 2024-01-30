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Hakkari'de polisler, kar temizliği yapan vatandaşlara yardımcı oldu - Son Dakika
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Hakkari'de polisler, kar temizliği yapan vatandaşlara yardımcı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, yoğun kar yağışının ardından evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizleyen vatandaşlara yardımcı oluyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ev ziyaretleri sırasında Esenyurt Mahallesi'nde Saliha Güler'e konuk oldu. Güler'in evinin önünde biriken karı temizleyen ve çatıda oluşan buz sarkıtlarını kıran polisler, ailenin çay ikramını da geri çevirmedi.

Hakkari\'de polisler, kar temizliği yapan vatandaşlara yardımcı oldu
30.01.2024 - 15:39,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, yoğun kar yağışının ardından evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizleyen vatandaşlara yardımcı oluyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ev ziyaretleri sırasında Esenyurt Mahallesi'nde Saliha Güler'e konuk oldu.

Güler'in evinin önünde biriken karı temizleyen ve çatıda oluşan buz sarkıtlarını kıran polisler, ailenin çay ikramını da geri çevirmedi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Fadime Aslan, mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştıkları Güler'e yardımcı olduklarını söyledi.

Evin çevresindeki karı temizlediklerini, çatıdaki buz sarkıtlarını kırdıklarını belirten Aslan, "Ablamıza yardım ettik, hayır duasını aldık. Çayımızı da içip işimize devam edeceğiz." dedi.

Ekiplere teşekkür eden Güler de "Polisler evin önündeki karı temizlediler. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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