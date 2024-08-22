Hakkari'de TÜGVA Yaz Okulu Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de TÜGVA Yaz Okulu Programı Düzenlendi

Hakkari\'de TÜGVA Yaz Okulu Programı Düzenlendi

Hakkari'de Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen yaz okulunun kapanış programı yapıldı. Programda öğrencilerin gösterileri ve konuşmalar yer aldı.

22.08.2024 13:52
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Hakkari'de Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen yaz okulunun kapanı programı düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki programda saygı duşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin, Filistinlilerin geleneksel halk oyunu Dabke gösterisi sunduğu programda, şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilerin 6 hafta süren yaz okulunda ilmihal, Kur'an-ı Kerim, kültür, sanat, spor alanlarında eğitim aldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Harun Aşan da TÜGVA'nın eğitim alanında güzel işlere imza attığını belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçun büyüyerek devam ettiğini aktaran Aşan, şöyle konuştu:

"İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyoruz. Gençlerimizin Filistin'e, Gazze'ye olan hassasiyetlerini taktirle karşılıyorum. İsrail'in yaptığı katliamların, soykırımın bir an önce bitmesini, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Yaz okulunda çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırmasını da önemli buluyorum. Akademik başarının anahtarı çok kitap okumaktan geçiyor. Kitap okumak matematik, okuduğunu anlama ve analitik düşünme becerisini geliştiriyor. Gençlerin TÜGVA'nın kamplarında kitap okumalarını, ders çalışmalarını, sanat, bilim, robotik atölyelerine katılmalarını çok önemli buluyorum."

Öğrencilere belge ve hediye verilen programa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı Yasin Aşkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Dündar, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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