Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama

Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 19 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kentte aynı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89, dolandırıcılık olayları da yüzde 75 azaldı.