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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama - Son Dakika
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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama

Hakkari'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışması sonucunda 69 şüpheli yakalandı ve 19 şüpheli tutuklandı. Aynı dönemde kentte meydana gelen hırsızlık olayları yüzde 89, dolandırıcılık olayları ise yüzde 75 azaldı.

Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama
23.01.2024 - 23:39,  Güncelleme: 23:39
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Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 19 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kentte aynı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89, dolandırıcılık olayları da yüzde 75 azaldı.

Kaynak: AA
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