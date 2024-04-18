Hakkari\'den gelen öğrenciler GTÜ\'yü ziyaret etti

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Hakkari'den gelen lise öğrencileri, Gebze Teknik Üniversitesi'ni (GTÜ) ziyaret etti.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valiliği ve İstanbul Valiliği'nin "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında, Hakkari Fen ve Anadolu liselerinde öğrenim gören 75 öğrenci ile 8 öğretmen GTÜ Kampüsü'nü gezdi.

Üniversitenin öğretim ve sosyal alanlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrencileri, daha sonra GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar makamında kabul etti.

Mantar, öğrencilere GTÜ'nün imkan ve olanaklarından, eğitim ve araştırma altyapısından, yurt içi ve yurt dışı başarılarından söz ederek, gençlere kariyer yolculuklarında dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan GTÜ'yü tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Mantar, Hakkari ve İstanbul valiliklerine teşekkür etti.

Daha sonra GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve öğretim görevlisi Çağatay Aktürk tarafından GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kariyer Basamaklarında Araştırma Üniversitesinin Önemi" konulu sunumu izleyen öğrenciler, GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Laboratuvarları'nı da gezdi.