Hakkari\'de Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü şehitler için mevlit programı düzenlendi

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ulu Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.
Polis Haftası'nı kutlayan Hakkari Valisi Çelik, şehitliğin Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olduğunu belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Kahraman şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı göstermek hepimizin görevidir." dedi.
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen iftar programında polisler bir araya geldi. Sumbas İlçe Emniyet Amirliği tarafından belediyenin toplantı salonunda düzenlenen iftara, Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da katıldı.
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