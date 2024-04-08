Hakkari\'de Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü şehitler için mevlit programı düzenlendi

Bursa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Bursa'da İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden bir yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı ancak itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi ve dumanlardan etkilenen 3 yolcuya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı ve otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.