Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gençler okçuluk kursuna ilgi gösteriyor - Son Dakika
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gençler okçuluk kursuna ilgi gösteriyor

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde gençler okçuluk kursuna ilgi gösteriyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan okçuluk kursuna yaklaşık 30 kişi katılıyor. Kurs, Şehit Jandarma Adnan Bahat Çok Programlı Lisesinde gerçekleştiriliyor. Kursiyerlere antrenör Hasan Kaçmaz tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Kursa olan ilgi, kurs yetkililerini sevindirirken, okçuluk kültürünün yayılmasını hedeflediklerini belirttiler.

14.05.2024 16:52
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Hakkari'nin Çukurca ilesinde açılan okçuluk kursuna gençler ilgi gösteriyor.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Şehit Jandarma Adnan Bahat Çok Programlı Lisesinde açılan kursa, yaklaşık 30 kişi katılıyor.

Kursta antrenör Hasan Kaçmaz, teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilere okçuluğun tüm inceliklerini öğretiyor.

Kursa olan ilginin kendilerini sevindirdiğini belirten Kaçmaz, "Katılmak isteyen herkese eğitim vermeyi amaçlıyoruz. İlk etabı ortaokul öğrencileriyle başlattık. Yoğun talep var. İlimizde okçuluk kültürünü yaymak istiyoruz. Başta Kaymakamımız Mert Kumcu olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Kursiyerlerden Asya Özcan ise kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gençler okçuluk kursuna ilgi gösteriyor - Son Dakika

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