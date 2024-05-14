Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde gençler okçuluk kursuna ilgi gösteriyor

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Hakkari'nin Çukurca ilesinde açılan okçuluk kursuna gençler ilgi gösteriyor.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Şehit Jandarma Adnan Bahat Çok Programlı Lisesinde açılan kursa, yaklaşık 30 kişi katılıyor.

Kursta antrenör Hasan Kaçmaz, teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilere okçuluğun tüm inceliklerini öğretiyor.

Kursa olan ilginin kendilerini sevindirdiğini belirten Kaçmaz, "Katılmak isteyen herkese eğitim vermeyi amaçlıyoruz. İlk etabı ortaokul öğrencileriyle başlattık. Yoğun talep var. İlimizde okçuluk kültürünü yaymak istiyoruz. Başta Kaymakamımız Mert Kumcu olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Kursiyerlerden Asya Özcan ise kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.