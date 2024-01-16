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Hakkari-Şırnak kara yolu çığlar nedeniyle kapanmıştı, yeniden açıldı - Son Dakika
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Hakkari-Şırnak kara yolu çığlar nedeniyle kapanmıştı, yeniden açıldı

Kar ve çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Çığ riskiyle bekletilen TIR'lar yolun açılmasıyla Şırnak yönüne gitti.

16.01.2024 - 14:51,
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KAR ve düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Çığ riskiyle bekletilen TIR'lar yolun açılmasıyla Şırnak yönüne gitti.

Yoğun kar yağışıyla belirli noktalara çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunun açılması için Karayolları Hakkari 114'üncü Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı. Kar ve çığ nedeniyle kapanan yol, yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Çığ riski nedeniyle yolda bekletilen 20'ye yakın TIR da yolun açılmasıyla birlikte Şırnak yönüne gitti. (DHA)

Hakkari-Şırnak kara yolu çığlar nedeniyle kapanmıştı, yeniden açıldı
Kaynak: DHA
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