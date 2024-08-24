Hakkari Valisi Ali Çelik, İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi

Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İran sınırında devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Vali Çelik, beraberindeki Göç İdaresi Sınır Yönetimi Genel Müdür Vekili Ozan Gazel ile Esendere beldesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığına geldi.

Faaliyetlerle ilgili bilgi alan Çelik, Ağaçlı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığına geçerek İran sınırında devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

Ardından Derecik ilçesine giden Çelik ve beraberindekiler, Şehit Piyade Er Coşkun Sekmen Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Vali Çelik'e Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın eşlik etti.