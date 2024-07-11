Hakkari Valisi, LGS'de dereceye giren öğrencilerle buluştu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilerle buluştu.

Makamında öğrencileri kabul eden Vali Çelik, ilin eğitimde yaşadığı beyin göçünü tersine çevirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Burs havuzu oluşturularak 400 ve üzeri puan alan öğrencilere kentteki liseleri tercih etmeleri durumunda burs vereceklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Beyin göçü çekmesi bir şehri yüceltir. Maalesef sürekli beyin göçü veriyoruz. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz 8. sınıftan mezun olduktan sonra girdikleri sınavda yüksek puanlar alıyorlar. Ancak Hakkari'mizi değil başta şehirleri tercih ediyorlar. Bu yetenekli öğrencilerimizin üniversite sınavındaki başarıları da Hakkari'nin hanesine yazılmıyor. Bunu önlemek istiyoruz. Beyin göçü çekmenin yolları üzerine çalıştık. İstiyoruz ki Hakkari'nin beyin göçünü, beyin gücüne çevirelim."

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da hazır bulundu.