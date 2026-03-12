Hakkari ve Bitlis'te öğrenciler ramazan kolileri hazırlayarak dayanışma ruhunu pekiştiriyor

SAYİM HARMANCI/BERFİN SİDAR AŞİT - Hakkari ve Bitlis'te öğretmen ve öğrenciler, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında aileler için gıda kolileri hazırlayarak dayanışma örneği sergiledi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ramazan etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek için "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla kampanya başlattı.

İl merkezi ve ilçelerde yürütülen kampanyaya destek veren öğrenciler ve aileleri, temin ettikleri gıda maddelerini okullara götürdü.

Öğretmenlerin de destek verdiği çalışmada el birliğiyle hazırlanan ve üzerinde okul ile sınıfların adının yazıldığı ramazan kolileri, eğitimciler ve öğrenciler tarafından Türk Kızılay görevlileri aracılığıyla ailelere dağıtılmaya başlandı.

Bitlis'te de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bir koli de senden olsun" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Öğrencilere yardımlaşma bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya kapsamında evlerden getirilen gıda maddeleri, sınıfların adına hazırlanan kolilere yerleştirildi.

Türk Kızılay Bitlis İl Başkanlığı, öğrenci ve öğretmenlerle bu kolileri belirlenen ailelere ulaştırmaya başladı.

"Okullarımızda çok güzel bir ortam oluştu"

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği yazı doğrultusunda kent genelindeki eğitim kurumlarında etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Eğitim camiası olarak güzel bir ramazan geçirdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öğretmen ve öğrencilerimizin, personelimizin, velilerimizin gönüllü katılımıyla belirlenen ailelere dağıtılmak üzere ramazan kolileri hazırlıyoruz. İl genelinde bütün okullarımız bu çalışmaya dahil oldu. Bu koliler, Kızılay aracılığıyla öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Okullarımızda çok güzel bir ortam oluştu. Kampanya ile 2 bin ailemize ulaşmış olacağız."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak bütüncül geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Yılmaz, bu çalışmayla da öğrencilere israftan kaçınmayı, birikim yapıp yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Öğretmen ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi"

Kolilerin dağıtımına yardım eden Türk Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt ise başlatılan kampanyanın anlamlı olduğunu belirterek, "Ramazanın başında başlatılan bu kampanyaya okullarımızdan destek yağdı. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi. Öğretmen ve öğrencilerimizle kolilerin dağıtımına başladık. Desteklerinden dolayı eğitim camiamıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Nurettin Yılmaz'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Übeydullah Demir de öğrenci, öğretmen ve velilerin desteğiyle yaklaşık 90 ramazan kolisi hazırladıklarını dile getirdi.

Gıda malzemelerini öğrencilerin yardımıyla kolilediklerini anlatan Demir, "Öğrencilerimiz, velilerimizin desteğiyle evlerinden getirdikleri gıdaları öğretmenleriyle kolilere bıraktı. Okulumuz için de güzel, anlamlı bir çalışma oldu." dedi.

"Öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek temel gayemizdir"

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da "Bir koli de senden olsun" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Kızılay ile protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu çalışmayla öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek temel gayemizdir. Ayrıca öğrencilerimizde ramazan ayıyla ilgili güzel bir bilinç oluşturmak da amaçlarımız arasında yer alıyor. Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ise anlamlı bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kızılay gönüllülerimizle okullardan alınan malzemeleri kolilere dolduruyoruz. Kolileme işlemi tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve gönüllülerimizle gıda kolilerini ailelere teslim ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin ramazan ayının manevi atmosferini yaşayarak paylaşmanın önemini görmelerini sağlamak. Proje kapsamında Bitlis merkez ve Tatvan ilçesindeki okullarda pilot uygulama başlattık. Okullardan yaklaşık 270 gıda kolisi teslim aldık. Bu kolileri öğrenciler ve öğretmenlerle ailelere ulaştırdık. Bu proje sayesinde şuna inanıyoruz. Geleceğin Kızılaycıları, geleceğin minik kalpleri daha fazla Kızılayın içinde yer almaya başlayacak."

Bitlis Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Ece Tumay da sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve Kızılay'dan gelen ağabey ve ablalarıyla gıda kolileri hazırladıklarını ve bunları ailelere teslim edeceklerini söyledi.