Hakkari ve Tatvan'da Canlı Hayvan Pazarlarında Bayram Hareketliliği

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Hakkari'de canlı hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik sürüyor.

Yeni Mahalle'de kurulan hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Besici Mehmet Ali Kuşar, kurbanlıklarda fiyatların uygun olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketliliğin arttığını söyledi.

Besici Cihan Bahadır da pazarda her bütçeye uygun hayvanın olduğunu ifade ederek "Her yıl bu pazarda hayvan satmak için yerimi alıyorum. İnsanlar daha çok küçükbaş hayvan tercih ediyor. Getirdiğim iki danayı satmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını satmaya çalışıyor

Çağlayan Mahallesi'nde kurulan pazara gelen besici Fatih Ordukaya, bu yıl durgunluğun yaşandığını belirtti.

Alıcı bulmakta zorlandıklarını belirten Ordukaya, "Kurbanlıkların fiyatı küçükbaş olarak 10 bin liraya kadar olabiliyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Naif Akay da " İstanbul'da fiyatı 180 ile 190 bin lira olan tosunu burada 110 bin liraya satıyoruz. Küçükbaş hayvanların fiyatı 10-15 bin lira arasında. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama fiyatları daha aşağı çekemiyoruz." diye konuştu.