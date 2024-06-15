Hakkari ve Tatvan'da Canlı Hayvan Pazarlarında Bayram Hareketliliği - Son Dakika
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Hakkari ve Tatvan'da Canlı Hayvan Pazarlarında Bayram Hareketliliği

Hakkari ve Tatvan'da kurulan canlı hayvan pazarlarında besiciler ve vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketliliğin arttığını belirtirken, bazı besiciler ise alıcı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Fiyatların yüksek olduğunu belirten bazı besiciler, vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak fiyatları daha aşağı çekemediklerini söyledi.

15.06.2024 10:45
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Hakkari'de canlı hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik sürüyor.

Yeni Mahalle'de kurulan hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Besici Mehmet Ali Kuşar, kurbanlıklarda fiyatların uygun olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketliliğin arttığını söyledi.

Besici Cihan Bahadır da pazarda her bütçeye uygun hayvanın olduğunu ifade ederek "Her yıl bu pazarda hayvan satmak için yerimi alıyorum. İnsanlar daha çok küçükbaş hayvan tercih ediyor. Getirdiğim iki danayı satmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını satmaya çalışıyor

Çağlayan Mahallesi'nde kurulan pazara gelen besici Fatih Ordukaya, bu yıl durgunluğun yaşandığını belirtti.

Alıcı bulmakta zorlandıklarını belirten Ordukaya, "Kurbanlıkların fiyatı küçükbaş olarak 10 bin liraya kadar olabiliyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Naif Akay da " İstanbul'da fiyatı 180 ile 190 bin lira olan tosunu burada 110 bin liraya satıyoruz. Küçükbaş hayvanların fiyatı 10-15 bin lira arasında. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama fiyatları daha aşağı çekemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hakkari, Tatvan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari ve Tatvan'da Canlı Hayvan Pazarlarında Bayram Hareketliliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari ve Tatvan'da Canlı Hayvan Pazarlarında Bayram Hareketliliği - Son Dakika
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