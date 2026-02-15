Hakkari Zapspor, Murat 2020\'yi 2-0 Mağlup Etti

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Murat 2020 Gençspor'u 2-0 yendi.
Hakkari Zapspor, ligin 16. haftasında Murat 2020 Gençspor'u ağırladı.
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçı, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata ve çok sayıda taraftar izledi.
