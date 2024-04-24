Hakurk bölgesindeki hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Hakurk bölgesindeki hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam edecek.

24.04.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."

Hakurk bölgesindeki hava harekatıyla 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakurk bölgesindeki hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakurk bölgesindeki hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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