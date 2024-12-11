Haldun Dormen\'in 70. Sanat Yılı Kutlandı

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Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen'in 70. sanat yılı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen geceyle kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen etkinlik, CRR ve Vehbi Koç Vakfının desteğiyle gerçekleşti.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan usta sanatçının 70 yıllık yolcuğunda birlikte çalıştığı, sahneyi paylaştığı ve yetiştirdiği birçok ünlü isim etkinlikte sahne aldı.

Programda Dormen'in çocukluğundan, Amerika'da Yale Üniversitesi'ndeki eğitim hayatına, tiyatro ve sinema macerası ile dostluklarına dair anılar paylaşıldı, müzikal sahne gösterileri yapıldı.

Gecenin sonunda sahneye çıkıp teşekkür eden usta oyuncu Dormen, "Harikasınız. 70 yıl geçtiyse sizlerin sayesinde geçti. Sizler olmasaydınız, ailem, seyircim olmasaydı imkan var mıydı? O yüzden herkese teşekkür ederim." dedi.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, çocukluk anılarını, babasının hayatını nasıl kurtardığını, kalabalık sofraları ve ailesiyle anılarını anlattı. Ömer Dormen, usta oyuncunun herkesle beraber çalışıp, paylaşmayı sevdiğini söyledi.

"Hepimiz onun öğrencileriyiz"

Oyuncu İzzet Günay sahnede, tiyatroda Dormen'in ilk yıllarına tanıklık ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Haldun'dan gözümü ayırmıyordum. Her gün bir şey öğreniyordum. Haldun'un konuşmasına gerek yoktu. Yanında olduğunuz zaman çok şey öğreniyorsunuz. Turnelerde dekor taşıyordum. Yeri geliyor perdeyi açıyor, kapıyor her şeyi yapıyordum. Haldun'a çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Onunla hiç ayrılmadık. Hep birlikte olduk. Benim üniversitem oldu. Nice sağlıklı yıllar diliyorum. Bütün gençleri etrafında görünce gözlerim yaşarıyor. 23 yaşım aklıma geliyor. Gençleri çok seviyorum. Stabil bir tiyatroya hareket getiren insan oldu. Hepimiz onun öğrencileriyiz. Onunla gurur duyuyoruz."

Oyuncu Suna Keskin, Dormen'in 70 yıllık sanat hayatının 60 yılına şahit olduğunu belirterek, "Dormen Tiyatrosunda oyuncu olduktan sonra çok güzel dostluk kardeşlik, arkadaşlıkla bugünlere gelebilmek gerçekten çok değerli. Hayallerimin kapısını açtığı için sevgili Haldun Dormen'e minnettarım. 70. yılında onu yüreğimle kucaklıyorum. Yürekten söylüyorum minnettarım." şeklinde konuştu.

Oyuncu Mustafa Alabora ise Dormen'in çok güzel dostluklar kurduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Dostluğumuzun başlaması 46 senedir. Haldun kalabalıkları çok sever. Onun evinde kalmayan aktör kalmamıştır. Haldun Dormen'le gerçekten büyük dostluk sürdürdüm. Ben bir gün ona 'Haldun sen benim dostumsun.' dedim. Çok kızdı bana. Öyle söylenmez dedi. 'Ne yapacağız?' dedim. 'Ben senin dostunum, diyeceksin.' dedi. O günden beri kavga ederiz, o mu benim dostum, ben mi onun dostuyum?"

" Bedia Muvahhit, belki 10 kez gelmişti oyunumuza"

Sanatçı Erol Evgin, "Hep Böyle Kal" isimli parçayı seslendirdikten sonra şunları kaydetti:

"3 Mart 1980'de açtık perdelerimizi. Şan sinemasıydı o zaman. Tiyatro değildi. Haldun Dormen'in yazıp yönettiği bir müzikal, Egemen Bostancı prodüksiyonu. Ben iyi bir tiyatro izleyicisiyim ama tiyatro sahnelerinde rol almadım. Türkiye'nin en büyük aktörleri, aktrisleriyle oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Adile Naşit, Turgut Boralı, Nevra Serezli... Mehmet Ali Erbil o zaman daha genç, Asuman Arsan, Ayşen Gruda, birçok tiyatro sanatçısı. 'Ben bilmiyorum bunları.' dedim. Bir gün topladım bunları. Şarkı söylüyorum. Bana yardım edin. Ben de size yardım ederim şarkılarla. Öyle anlaştık ve iki yıl, 400 oyun oynadık. Çok güzel anılarımız var."

Dormen ile 44 yıllık dostluğu olduğunu dile getiren Evgin, "1980'den bugüne dostuz. Ona sağlık ve huzurlu yıllar diliyorum. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın bir aşk teması vardı. Hep öyle kaldı. Atatürk'ün sahneye çıkarttığı ilk Müslüman kadın sanatçı Bedia Muvahhit, belki 10 kez gelmişti oyunumuza." ifadelerini kullandı.

"Bu akşam sahnede gördüğümüz değerli oyuncuların hepsi Dormen'in öğrencisi"

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, 7-8 kişilik dost grubuyla seyahat ettiklerini, o gezilerin her zaman keyifli geçtiğini dile getirdi. Dormen ile anılarını paylaşan Kortay, Londra'da gerçekleşen "Dünya Tiyatro Festivali"nde sahne alma sürecine de değindi.

Kortay, Dormen'in gençlere verdiği öneme değinerek, "Gençlere olan merakı, ilgisi, onları yetiştirmek istemesi, onlarla çalışması... Bu akşam sahnede gördüğümüz değerli oyuncuların hepsi Haldun Dormen'in öğrencisi. Kuşlar müzikalinin bestecisi Terry Davies aramızda. O zaman genç bir yabancı besteci arıyordu. Bize Londra'dan bir müzisyen yolladılar. Kuşları besteledi. Şimdi dünya çapında bir orkestra şefi, besteci ve aranjör oldu. Hollywood, İngiltere ve Almanya koşuşturması arasında buraya geldi. 40 yıldır dostuz, çok vefalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Geceye katılan isimler arasında İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Rahmi Koç, Müjdat Gezen, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Mehmet Turgut, Ayşe Kökçü, Salih Güney, Tilbe Saran, Işıl Kasapoğlu, Betül Arım, Nedim Saban, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Neslihan Yeldan, Mert Turak, Atılgan Gümüş, Yosi Mizrahi, Fırat Tanış ve Dormen Akademisi öğrencileri yer aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer "Jekyll and Hyde" ile "Sokak Kızı Irma", Halit Ergenç ise "Sen ve Ben" isimli şarkıyı gecede yorumladı.