Halep Stadyumu'nda Yangın - Son Dakika
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Halep Stadyumu'nda Yangın

Halep'teki Uluslararası Stadyum'da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı.

18.12.2024 23:46
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Suriye'nin Halep şehrinin en büyük stadyumu olan Uluslararası Halep Stadyumu'nda yangın çıktığı belirtildi.

Uluslararası Halep Stadyumu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sosyal medyada yer alan görsellerde, yangının stadyumun büyük kısmında etkili olduğu, gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Uluslararası Halep Stadyumu, Al İttihad ile Fenerbahçe arasında oynanan dostluk maçıyla 3 Nisan 2007'de açılmıştı.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, Dünya, Spor, Son Dakika

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