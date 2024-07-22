HALİÇ Metro Köprüsü'nde Özçekim Yaparken Denize Düşen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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HALİÇ Metro Köprüsü'nde Özçekim Yaparken Denize Düşen Kadın Kurtarıldı

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İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde cep telefonu kamerasıyla özçekim yaparken dengesini kaybeden Nalan Kaya, denize düştü. Baygın halde sürüklenen Kaya'yı olayı gören vatandaşlar tekneyle kurtardı. Kaya, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.07.2024 12:13
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HALİÇ Metro Köprüsü'nde cep telefonu kamerasıyla özçekim yaparak yürüyen Nalan Kaya, dengesini kaybederek denize düştü. Baygın halde denizde sürüklenen Kaya'yı tekneyle gelenler kurtardı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre köprü üzerinde cep telefonu kamerasıyla özçekim yaparak yürüyen Nalan Kaya (25), dengesini kaybederek denize düştü. Daha sonra olayı görüp teknesiyle gelen vatandaşlar, denizde baygın halde bulunan Kaya'yı kurtardı. Ardından Kaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

HALİÇ Metro Köprüsü\'nde Özçekim Yaparken Denize Düşen Kadın Kurtarıldı
Kaynak: DHA

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