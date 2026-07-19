Haliç\'te Tekne Kazası: Görevli Denize Düştü

Haliç'te seyrederken Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden düşen görevliyi denizde arama çalışması başlatıldı.

Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi henüz bilinmeyen nedenle köprüye temas etti.

Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Denize düşen görevliyi arama çalışmaları sürüyor.