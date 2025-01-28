Halk TV Müdürü ve Sunucu Gözaltında - Son Dakika
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Halk TV Müdürü ve Sunucu Gözaltında

Halk TV müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, bilirkişi etkileme ve izinsiz dinleme suçlamasıyla gözaltına alındı.

28.01.2025 20:16
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Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Asker ve Selek gözaltına alındı.

Ayrıca, soruşturmada doğrultusunda gözaltına alınan Barış Pehlivan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Serhan Asker, Seda Selek, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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