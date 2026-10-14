Kayyum atanan Halk TV'nin sosyal medya hesapları da erişime kapatıldı - Son Dakika
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Kayyum atanan Halk TV'nin sosyal medya hesapları da erişime kapatıldı

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Yayınları durdurulan ve kayyım atanan Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarına 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre kapsamdaki hesaplar arasında 3 milyon takipçili X hesabı ve 2 milyon 590 bin aboneli YouTube kanalı da bulunuyor.

Halk TV'ye kayyum atanması ve kanalın yayınlarının durdurulmasının ardından, televizyonun sosyal medya hesaplarına da 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

6 PLATFORMDAKİ HESAPLAR ERİŞİME KAPATILDI

İfade Özgürlüğü Derneği'nin açıklamasına göre, 2 milyon 590 bin aboneye sahip YouTube kanalı, 3 milyon takipçili X hesabı, 1,5 milyon takipçili Facebook sayfası, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabı, 256 bin takipçili TikTok hesabı ve 5 bin 247 aboneli Telegram kanalı erişim engeli kapsamına alındı.

ÖZEL'DEN TEPKİ: BUNA TENEZZÜL EDEN, SONU GELMİŞTİR, BİTMİŞTİR

Öte yandan İBB Davası’nı takip etmek üzere Silivri’ye gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"Halk TV’ye kayyum atanması, muhalefetin sesini duyuran birkaç televizyonun kayyum atanıp kapatılmasını bekliyor muyduk, bekliyorduk. Halk TV'ye kayyum atarlar mı? Atarlar. Ne zaman atarlar? En sona geldiklerinde artık onu da yaparlardı. Bu hükümetin en sona geldiği anlaşılıyor artık. O kadar çaresizler ki fon meselesinin doğru düzgün tartışıldığı, milletin bilgilendirildiği bir noktada bu alanları tamamen kapatmak istiyorlar. Daha dün şunu gördük: İktidar seçmeni, muhalefet televizyonlarını ilk kez bu kadar yüksek izliyor. Neden? Olan bitenden rahatsız. Ne oluyor diye dönüp Halk TV'ye bakıyor, Sözcü TV'ye bakıyor, Koza TV'ye bakıyor.

İkincisi, 9 Mart'tan beri burada savunma hakkı engelleniyor. Temmuzda izin vermediler. Ağustosta izin vermediler. Bugün ilk kez Ekrem Bey 589 gün sonra savunma hakkını kullanacak. Bu sabah Halk TV'yi kapatıyorlar. Bu iktidarın tükenmişliğinin, çaresizliğinin ve acziyetinin göstergesidir. Kimse buradan ‘İktidar güçlü, Tayyip Erdoğan güçlü. Bakın, Halk TV'yi de kapattı’ diye bir umutsuzluğa kapılmasın. Dünyanın en güçlü ülkelerini, en güçlü demokrasilerini, en güçlü liderlerini düşünün. Buna tenezzül eden, sonu gelmiştir, bitmiştir. Halk TV'deki bir yayına katlanamayan, ‘Susturayım ki fon meselesi tartışılmasın. Susturayım ki İmamoğlu'nun savunması duyulmasın. Susturayım ki muhalefet sesini duyuramasın. Susturayım ki Özgür Özel konuşacak mecra bulamasın’ noktasına geldiyse bir iktidar. O bitmiştir. Birilerinin sonu geldi. Biz daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Kimse moralini bozmasın.

"HİÇBİR ŞEY KOLAY OLMAYACAK AMA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Gün içinde Halk TV ile dayanışmamızı göstereceğiz. Bunun dışında diğer muhalif kanallardan, yeni kanallardan ve sosyal medya üzerinden, yeni örgütlenmelerden, yeni imecelerle yeni kanallar kurarak biz bu cenderenin içinden çıkacağız. Halk TV'de çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Halk TV'nin yönetimine geçmiş olsun diyorum. Halk TV'nin sahibine Cafer Bey'e geçmiş olsun diyorum. Bütün gücümüz, desteğimiz, mücadelemiz onlarla birlikte. Herkes şunu bilsin: Hiçbir şey kolay olmayacak. Ben bir gün çıkıp ‘Tamam oldu’ diyeceğim. Ne zaman biliyor musunuz? Seçim sonuçlarında açık ara olduğumuz o gece, ‘Tamam oldu, başardık’ diyeceğim. O güne kadar zorlanacağız, acı çekeceğiz, zulüm göreceğiz, belki başımıza çok kötü şeyler gelecek ama teslim olmayacağız.

"KİMSE MORALİNİ BOZMASIN, DİMDİK AYATAYIZ"

Şu anda Erdoğan, saray rejimi bize karşı öne geçmedi, gol falan atmadı. O başka bir tabela. Orada zaten 50 tane gol attılar kendilerince. Siz şuna bakın, milletin gönlündeki tabelada millet seçimi bekliyor ve bunları değiştirmek istiyor mu, moral üstünlük bizde mi, yıkılmadık ayakta mıyız; o zaman biz kazanacağız. Esas skor tabelası milletin gönlünde olan, milletin vicdanında olan. Bunlar Ekrem Başkan'ın mazbatasına çöktükleri gün kazanmışlardı değil mi? Ne oldu 40 gün sonra? Millet duman etti bunları. Bin beter olacaklar. Kimse moralini bozmasın. Dimdik ayaktayız. Ekrem Bey orada ayakta. Halk TV orada ayakta. Biz burada ayaktayız. ‘Yenildik, kaybediyoruz’ hissine biz kapılmadıkça onlar asla kazanamayacak. Korkak onlar.”

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Kaynak: ANKA
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