Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
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Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran\'da Açılıyor
17.06.2026 13:14
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Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da Halkalı-Arnavutköy hattıyla hizmete girecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran'da hizmete açılacak" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası Halkalı-Arnavutköy Hattı hakkında yazılı açıklama yaparak, "Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da hizmete açılacak" dedi. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da (depo bağlantı hatları dahil) 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık" dedi.

HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız."

'HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Bakan Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını bildirdi.

Halkalı İstasyonu'nda ise hattın Marmaray ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika

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