Haluk Levent'in Bahis İddiaları

Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Çelik ifadesinde, Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını öne sürerek, "Bana genellikle 'Şu maçlara kupon yap' diye yazıyordu. Milyonlarca liralık bahislerin hepsi Haluk Levent'e aittir. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Alper Çelik'in, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile savcılıkta verdiği ifadelerin detaylarına ulaşıldı. Müzisyen olduğunu ve reklam işleri yaptığını, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu beyan eden Çelik, yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent'in yanında işlerine yardımcı olduğunu, konser dönemlerinde harçlık aldığını ve Levent ile aralarında ağabey-kardeş ilişkisi bulunduğunu söyledi.

"BAHİS SİTELERİNDE BENİM HESAPLARIM ÜZERİNDEN OYNADI"

Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendisine ait hesapları kullandığını iddia eden Alper Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent bana, ben de bahis sitesinin hesabına parayı gönderirdim, kendisi oynardı. Sıklıkla bana da söyler, ben parayı yatırır, Levent'in söylediği maçlara bahis oynardım. Çoğu bahis sitelerinde de benim hesaplarım üzerinden oynamaktadır. Savcılık ifadesinde de belirttiğim gibi bana genellikle 'Şu maçlara kupon yap' diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik."

"BU TRANSFERLER LEVENT'İN TALİMATIYLA YAPILMIŞTIR"

İfadesinde, tutuklu şüpheli Zafer Yay tarafından kendi hesabına bin 359 işlemde toplam 138 milyon 593 bin 208 lira para girişi olduğu, kendisinin de Yay'a 213 işlemde 24 milyon 352 bin 763 lira gönderdiğinin sorulması üzerine Çelik, "Bu transferler Levent'in talimatıyla yapılmıştır. Bu paralar genelde bahis, borsa veya borç ödemelerine gidiyordu" dedi.

Bir elektronik şans oyunları firmasından hesabına bin 894 işlemde 89 milyon 90 bin 663 lira ödeme yapıldığı, kendi hesabından ise 6 bin 126 işlemde toplam 279 milyon 367 bin 817 lira gönderildiği ve 190 milyon 270 bin liralık kupon yapıp kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine ise Çelik, "Bu paraları Levent borç alarak oynadığını söylemiştir. Parayı yatırmayı Levent'in talimatıyla yaptım, oynanan bahislerin hepsi Levent'e aittir" yanıtını verdi. Hesaplarından, yapılan para çıkışlarına ilişkin de Levent'in Kıbrıs'a gittiğinde kendisinden para yatırmasını istediğini iddia etti.

'KUMAR YÜZÜNDEN BORÇLANDI, BENİ MADDİ MANEVİ MAĞDUR ETTİ'

Haluk Levent'in borçlarının kumar yüzünden olduğunu düşündüğünü ileri süren Çelik: Bu konuda çok mağdur oldum. Anksiyete ve depresyon ilaçları kullanmamın sebebi olanlardan biridir. Çünkü alacaklıları ona ulaşamadıkları zaman beni ararlardı, onların baskı ve zorlamalarına maruz kalırdım. Hatta bir gün borç alışverişi üzerinden başkaları tarafından darbedilmiştim. Her seferinde 'Size yardımcı olacağım, hayatınızı kuracağım' denilerek bekletildim. Beni 1-2 kez Kapalıçarşı'ya gönderdi, bir dükkandan döviz veya nakit veriyorlardı. Ben de bu parayı hesaba atıyordum, bir kısmını borsaya, bir kısmını bahse yatırıyordum. Kalan paraları da ödemeleri için kullanıyordum. Levent 1 ay içinde beni arayarak telefonumu ve numaramı değiştirmemi istemişti. İlk başta korktum ne yapacağımı bilemedim. Beni maddi manevi olarak mağdur etmiştir, suçsuzum.

"DERNEK PARASI OLUP OLMADIĞINI SORDUM"

Alper Çelik, "Haluk Levent'in, derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını da bilmiyorum. Sadece bu borsa ve bahis oyunları konusunda kendisine paraların dernek parası olup olmadığını sormuştum. Bana asla böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, arkadaşlarından aldığı borçlarla borsa ve bahis oynadığını söyledi. Ben bile kendisine borç vermiştim, kendisinden alacaklıyım. Dernekle alakalı ne bir bilgim ne de bir dahilim yoktur. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" dedi.