Hamamözü Kaymakamlığına Büşra Erdoğan atandı - Son Dakika
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Hamamözü Kaymakamlığına Büşra Erdoğan atandı

Hamamözü Kaymakamlığına Büşra Erdoğan atandı

1992 yılında Polatlı'da doğan Büşra Erdoğan, Hamamözü Kaymakamlığı görevine başladı. Erdoğan, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Erdoğan, daha önce Hatay'da Koordinatör Kaymakam olarak görev yapmıştı.

10.05.2024 14:18
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Hamamözü Kaymakamlığına atanan Büşra Erdoğan, göreve başladı.

Erdoğan, AA muhabirine, Hamamözü'nün kültürü ve coğrafi yapısıyla ender ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Bizler için bu vatanın her yeri kutsaldır. Bu düşünceyle halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1992 yılında dünyaya gelen Erdoğan, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.

İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakam adaylığı sınavını 2023 yılında kazanarak Aksaray Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Erdoğan, Çanakkale'nin Lapseki ve Biga ilçelerinde teftiş stajını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının 30 Nisan tarihli kararıyla Hamamözü Kaymakamlığına atanan Erdoğan, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da Koordinatör Kaymakam olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

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