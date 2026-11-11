Hamaney'in Çin'e öncelik talimatını Kalibaf açıkladı, özel temsilcilik kurulda yer alacak - Son Dakika
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Hamaney'in Çin'e öncelik talimatını Kalibaf açıkladı, özel temsilcilik kurulda yer alacak

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Kalibaf, Hamaney'in Çin ile ilişkilerin İran dış politikasında öncelikli konumda olması yönündeki yazılı talimatını paylaştı. Ona göre Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcilik, stratejik yönlendirme ve uygulamanın denetlenmesi yetkisi olan bir kurul içinde çalışacak.

İran Meclis Başkanı ve Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilci Muhammed Bakır Kalibaf, ülke lideri Mücteba Hamaney'in, Çin ile ilişkilerin İran dış politikasında öncelikli konumda olması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Kalibaf, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Hamaney'in Çin ile ilişkilere ilişkin kendisine ilettiği yazılı talimat hakkında bilgi verdi.

Hamaney'in Çin ile ilişkilere yönelik belirlediği yol haritasının ayrıntılarını paylaşan Kalibaf, Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilciliğin, stratejik yönlendirme ve çalışmaların uygulanmasını denetleme yetkisine sahip bir kurul bünyesinde faaliyet göstereceğini kaydetti.

Kalibaf, Çin'in savaşın sona erdirilmesi ve bölgede süregelen "ne savaş ne barış" durumunun aşılmasında önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

Çin'in İran ve bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkilerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanının 4 öneriye dayanan yaklaşımının bölgede yeni bir düzenin kurulması ve istikrarın sağlanması açısından fırsat sunduğunu aktaran Kalibaf, Pekin yönetiminin bu süreçte üstlenebileceği olumlu rolden yararlanılması gerektiğini vurguladı.

İran ile Çin arasındaki işbirliğinin sembolik anlaşmalarla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çeken Kalibaf, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık kapsamlı işbirliği programının somut projelerle hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Kalibaf, Çin ile ilişkilerde birbirinden bağımsız çok sayıda temas yürütmek yerine kurumlar arası koordinasyonun ve ortak takip mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel temsilcinin görevinin ilgili kurumların yetki alanlarına müdahale etmek olmadığını söyleyen Kalibaf, bu görevin öncelikleri belirlemeyi, karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların takibini sağlamayı amaçladığını kaydetti.

İran-Çin ilişkileri

İran ile Çin arasındaki ilişkiler, Tahran'ın Batılı ülkelerle yaşadığı siyasi ve ekonomik gerilimler nedeniyle İran dış politikasında önemli bir yer tutuyor.

İki ülke, 2021'de imzaladıkları 25 yıllık kapsamlı işbirliği programıyla enerji, altyapı, ticaret ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmeyi hedefledi.

İran petrolünün önemli alıcılarından biri olan Çin, Orta Doğu'daki diplomatik girişimlerde de rol üstleniyor.

Pekin yönetimi, Mart 2023'te İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik anlaşmaya ev sahipliği yaptı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in 17 Mart 2026'da düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin yerine Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilci olarak atanmıştı.

Kaynak: AA
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