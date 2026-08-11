Hamaney'in Sağlığı İyi, Pezeşkiyan Açıkladı - Son Dakika
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Hamaney'in Sağlığı İyi, Pezeşkiyan Açıkladı

Hamaney\'in Sağlığı İyi, Pezeşkiyan Açıkladı
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlığının iyi olduğunu ve ulusal konuları görüştüklerini belirtti.

TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran yüce lideri Mücteba Hamaney'in sağlığının çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan pazartesi günü devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği söyleşide, Hamaney ile kısa süre önce "yedi saatlik" görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Pezeşkiyan, görüşme sırasında Hamaney'in özellikle ulusal birlik ve dayanışma üzerinde durduğunu ifade etti.

Görüşmenin "çok iyi" geçtiğini belirten Pezeşkiyan, toplantıda halkın geçim kaynakları, istihdam ve barınma konularını öncelikle ele aldıklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Yaptırımların yol açtığı sorunları da konuştuk" diye ekledi.

İran medyasında pazar günü yer alan haberlerde, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı görevinin üçüncü yılına başlaması vesilesiyle Hamaney ile görüştüğü bildirilmişti.

Mücteba Hamaney'in babası, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırısında öldürülmüştü. Mücteba Hamaney mart ayında Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider olarak seçildi.

Mücteba Hamaney, yüce lider olarak seçildiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'in Sağlığı İyi, Pezeşkiyan Açıkladı - Son Dakika

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