Hamas: ABD'nin Gazze Planı Gülünç - Son Dakika
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Hamas: ABD'nin Gazze Planı Gülünç

Hamas yöneticisi Ebu Zuhri, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme projesini eleştirdi.

01.02.2025 14:16
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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme projesini tekrar tekrar dillendirmesinin, " İsrail'in Gazze'de işlediği suça ortak olmadaki ısrarını" gösterdiğini belirtti.

Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamasında, "Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme projeleri gülünç ve hiçbir değeri yok. İşgalci İsrail, güç kullanarak başaramadığını siyasi oyunlarla da başaramayacak." ifadelerine yer verdi.

ABD yönetiminin Filistinlileri Gazze'den çıkarma projelerindeki ısrarının "bölgede daha fazla kaos ve gerginliğin habercisi" olduğunu belirten Ebu Zuhri, ABD'nin Filistinlilerin tehcir edilmesiyle ilgili açıklamalarının "İsrail'in Gazze'de işlediği suça ortak olmakta ısrarcı olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerden Trump'ın teklifini reddeden açıklamalar gelmişti.

Ancak Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineleyerek, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: ABD'nin Gazze Planı Gülünç - Son Dakika

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