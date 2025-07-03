Hamas Ateşkes Teklifini Değerlendiriyor

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes ve esir takasıyla ilgili yeni öneriyi kabul etme yönünde eğilimli olduğunu ancak nihai kararını henüz vermediğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin yanı sıra Mısır ve Katar'ın yeni ateşkes önerisiyle ilgili "geniş garantiler" verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin de ateşkes anlaşmasının garantörleri arasında yer alabileceğine dikkati çeken Filistinli kaynaklar, "Tabii teknik bazı konularla ilgili tartışmalar hala devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu teknik konular arasında Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması mekanizmaları ve geri çekilme haritaların olduğunu aktaran kaynaklar, 60 günlük ateşkes süresinin ardından yapılacak düzenlemeler, bu süre kapsamlı ve nihai bir anlaşmaya varılması için yeterli olmazsa ne yapılacağı ve diğer ayrıntılar gibi tartışmaların sürdüğünü vurguladı.

Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili yeni öneriyi kabul etme yönünde eğilimli olduğu ancak nihai kararını henüz vermediğini aktaran kaynaklar, Hamas'ın resmi yanıtını vermeden önce Filistinli diğer gruplarla istişarelere devam ettiğini ve maksimum 2 gün içinde yanıtını vermesinin beklendiğini kaydetti.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuştu.