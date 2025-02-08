Hamas, Esir Takası Sırasında İsrail Tüfeği Taşıdı

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Gazze'de 3 esirin teslimi sırasında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları mensubu bir kişinin, İsrail'e ait bir tüfek taşıdığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bir Kassam üyesi bugün esirlerin teslimi sırasında, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda ele geçirilen "Negev" tipi İsrail'e ait makineli bir tüfek taşırken görüldü.

Haberde, tüfeğin üzerinde İbranice, "Kissifum" askeri noktasına düzenlenen saldırıda öldürülen İsrailli çavuş Tomer Nagar'ın isminin yazılı olduğu kaydedildi.

Nagar'ın, "Golani Tugayı"na bağlı 501. Taburda görevli bir asker olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca Hamas'ın 7 Ekim 2023'te askeri üs ve mevzilere düzenlediği saldırılarda İsrail askerlerine ait çok sayıda silaha el koyduğuna işaret edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.