Hamas: Gazze'deki saldırılar için müzakerelerde yeni bir gelişme yok - Son Dakika
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Hamas: Gazze'deki saldırılar için müzakerelerde yeni bir gelişme yok

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 aydır devam eden saldırıların sona ermesi için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi. Hamdan, İsrail'le yürütülen müzakereler, Gazze'de yaşanan trajedi ve ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili açıklamalarda bulundu ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

29.06.2024 22:49
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 aydır devam eden saldırıların sona ermesi için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, İsrail'le yürütülen müzakereler, Gazze'de yaşanan trajedi ve ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili açıklamada bulundu ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

"Gazze saldırılarının durması için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme yok. ABD yönetiminin bahsettiği ise (müzakerelerle ilgili açıklamalar) Hamas'a, İsrail'in önerisini hiç bir düzenleme olmaksızın kabul ettirmek için yapılan baskıların bir parçası. Biz Hamas olarak, kalıcı ateşkes, askerlerin Gazze'den çekilmesi ve gerçek bir esir takasını içeren her türlü öneriye olumlu yaklaşmaya hazırız." diyen Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, halen anlaşmaya varmamak için direttiğini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmeye yanaşmadığını söyledi.

Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriyi memnuniyetle karşılamalarına rağmen, ABD'nin, ateşkese varılmamasının sorumluluğunu Hamas'a yüklemeye çalışan tavrını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

"Gazze'deki durum trajik"

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de temel ihtiyaç maddelerine erişimin olmadığına ve halkın açlıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hamdan, "Gazze'deki durum trajik. Aç bırakma siyaseti İsrail'in sivillere karşı kullandığı en vahşi savaş yöntemlerinden biri ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca da savaş suçu sayılıyor. İsrail, yardım girişlerine engel olarak halkı topyekun cezalandırıyor." diye konuştu.

ABD yönetiminin Gazze sahiline inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili de konuşan Hamdan, bunun, Filistin halkının kanının dökülmesi, aç bırakılması ve ablukaya alınmasına ortak olan ABD'nin kendi imajını kurtarmak için kullandığı siyasi bir propaganda olduğunu dile getirdi.

Hamdan, yüzer iskelenin, gıda sorununu çözmediğini bilakis iskelenin varlığında kıtlık seviyesinin daha da yükseldiğini ifade etti.

ABD'nin, Gazze'deki trajik insani durumdan siyasi, ahlaki ve insani açıdan doğrudan sorumlu olduğunu söyleyen Hamdan, uluslararası toplumdan, sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Gazze'deki saldırılar için müzakerelerde yeni bir gelişme yok - Son Dakika

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