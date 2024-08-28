Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'e verilen destek protesto çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'e verilen destek protesto çağrısı yaptı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları protesto etmek için toplanma çağrısı yaptı. Meşal, uluslararası desteğin durması için dünya halklarından Gazze'yi yalnız bırakmamalarını istedi.

28.08.2024 23:18
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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, üniversite öğrencilerine Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail'e verilen ABD ve uluslararası desteği protesto etmek için toplanma çağrısı yaptı.

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı tarafından düzenlenen Mescid-i Aksa yangınını anma etkinliği kapsamında hazırlanan 18. yıllık rapora ilişkin İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına video konferansla katılan Meşal, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması için Washington ve tüm dünyaya bir mesaj ulaştırılması gerektiğini söyledi.

İslam dünyası ve Arap ülkelerine "Gazze'yi tek başına bırakmayın" çağrısı yapan Meşal, dünya halklarından "Gazze'nin zaferi için öfke durumuna" geçmelerini istedi.

İntihar eylemlerine geri dönmek istiyoruz

Batı Şeria'da bugün "başarılı bir başlangıca tanık olduklarını" ve bazı intihar eylemelerine dair işaretler aldıklarını kaydeden Meşal, "İntihar eylemlerine yeniden dönmek istiyoruz, bu durum, açık bir mücadeleden başka bir şeyle düzelmez, onlar bizimle açık bir şekilde savaşıyor, biz de onlara karşı açık bir şekilde karşı duracağız" dedi.

Meşal, Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, geçen 11 ayın ardından bir ümmet olarak görevlerimizi konuşuyoruz, direnişle övünmek yeterli değil, istenen şey Aksa Tufanı'na fiili olarak katılmaktır. Batı Şeria'da İsrail'e karşı gerginliği artırmak ve cephelerde fiili olarak olaya müdahil olmak gerekir."

Meşal, İsrail'e karşı tüm cepheleri açmanın gerektiğini, aksi takdirde İsrail'in Filistin'i parça parça ele geçireceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'e verilen destek protesto çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'e verilen destek protesto çağrısı yaptı - Son Dakika
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