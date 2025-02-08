Hamas-İsrail Ateşkesi: 183 Filistinli Esir Gazze'ye Döndü

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Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan Filistinli esirler Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan ve takas kapsamında serbest kalan esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Kızılhaç'a ait otobüslerle Gazze Şeridi'nin güneyine giriş yaptı.

Alanda toplanan binlerce kişi, Filistinli esirleri coşkuyla karşıladı.

Salıverilen esirler, sağlık muayenesi için Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesine nakledildi.

Hamas'a bağlı Filistinli Esirler Enformasyon Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki beşinci turu kapsamında salıverilen esirleri taşıyan 2 otobüsün hastaneye ulaştığı kaydedildi.

İsrailli 3 esire karşılık, 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.