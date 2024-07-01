Hamas, İsrail'e karşı patlayıcı hazırlıklarını gösteren video paylaştı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e karşı patlayıcı hazırlıklarını gösteren video paylaştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların hazırlanma anını gösteren bir video paylaştı. Videoda, Kassam mensupları patlayıcı başlıklarını boyayarak çantalara yerleştirirken, odanın duvarlarında 'Yok olmamı isteyenler serap görüyor' ve 'Aksa Tufanı' yazan siyah örtü bulunuyor. Ayrıca duvardaki ekranda Katar merkezli Al Jazeera televizyonu açık olarak görülüyor. Kassam Tugayları, videoda 'Hazırlıklarımız sürüyor' mesajını vererek saldırıların devam edeceğini belirtiyor.

01.07.2024 00:11
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçleri ile askeri araçlarının vurulmasında kullanılan patlayıcıların hazırlanma anını gösteren video paylaştı.

İsrail'in yaklaşık 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki direniş güçleri, İsrail askerleri ile araçlarını hedef almayı sürdürüyor.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yayımladığı 41 saniyelik videoda bu saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

"Hazırlıklarımız sürüyor" ibaresiyle paylaştığı videoda, Kassam mensuplarının "fedai eylem" ismini taşıyan patlayıcı başlıklarını boyayarak çantalara yerleştirdiği görülüyor.

Patlayıcıların hazırlandığı odanın duvarlarının, üzerinde "Yok olmamı isteyenler serap görüyor" ve "Aksa Tufanı" yazan siyah örtüyle kaplı, duvardaki ekranda da Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun açık olduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Aksa Tufanı, İsrail, Katar, Savaş ve Çatışma, Dünya, Güncel, Son Dakika

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