Hamas: İsrail, Filistinli Tutukluları Hedef Alıyor

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Hamas, İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli tutukluları kasıtlı ve yavaşça infaz ettiğini belirtti.

Hamas, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinli Ali Aşur Ali Batş'ın, İsrail'in Necef Hapishanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in hapishanedeki Filistinliler aleyhinde kasıtlı ve yavaşça infaz yöntemini uygulamaya devam etmesi, işgal güçlerinin barbarlığını; tüm insani değerlerden yoksun olduğunu; esirlerin haklarına ilişkin tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri tamamen inkar ettiğini teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde artan zulmün İsrail hükümetinin Filistinlileri sistematik olarak öldürmek için izlediği politikanın sonucu olduğu kaydedildi.

İsrail'in izlediği bu politikanın kasıtlı tıbbi ihmal, fiziksel ve psikolojik işkence, hücre hapsi ve en temel insan haklarından yoksun bırakma eylemlerini içeren ağır ihlaller ve suç uygulamalarını kapsadığı ifade edildi.

İsrail'in Filistinli tutukları hedef alma ve tasfiye etme yaklaşımına devam etmesi konusunda uyarıda bulunan Hamas, bu uygulamaların kararlılıklarını ve yakın zamanda özgürlüğe kavuşacaklarına dair umutlarını yok etmeyeceğini vurguladı.

Hamas, Filistinlilere, tüm insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına "Filistinli tutuklulara destek ve yardım sağlamak için daha fazla çaba göstermeleri ve davalarını desteklemek için her türlü baskıyı yoğunlaştırmaları" çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan ortak açıklamada, İsrail'de tutuklu Gazzeli 62 yaşındaki Batş'ın yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Gazze'de 25 Aralık 2023'te alıkonularak İsrail'deki Necef Hapishanesi'nde tutulan Batş'ın 21 Şubat'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğü aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi sakini Filistinlinin evli ve 6 çocuk babası olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 62'ye yükseldiği; 40'ının Gazze Şeridi'nden olduğu aktarılmıştı.

Ayrıca 1967'den beri İsrail hapishanelerinde öldüğü açıklanan ve kimliği bilinen Filistinli sayısı 299 olarak ifade edilmişti.