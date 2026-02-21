Hamas, İsrail'in Ayn el-Hilve Kampı'na Saldırısını Kınadı

Hamas, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sayda'da bulunan Ayn el-Hilve Kampı'na düzenlediği saldırıda, kamp içindeki güvenliği sağlamakla görevli ortak güvenlik gücüne ait bir karargahı hedef aldığını açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Ayn el-Hilve Kampı'na düzenlediği saldırıda, kamp içindeki güvenliği sağlamakla görevli ortak güvenlik gücüne ait bir karargahı hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in saldırıyla ilgili iddialarının "çürük bahaneler" olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail ordusunun kampa yönelik "acımasız saldırısının, halka yönelik saldırılar dizisine eklenen yeni bir suç ve Lübnan egemenliğinin ihlali olduğu kaydedildi.

Saldırının sonuçlarından İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma ve Arap ve İslam ülkelerine siyasi ve hukuki sorumluluklarını üstlenmeleri, saldırıları durdurmak için harekete geçmeleri, İsrail'i suçlarından dolayı hesap vermeye zorlamaları ve halkı korumaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Ayn el-Hilve bölgesinde Hamas mensuplarının faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü bir karargahın hedef alındığını iddia etmişti.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.