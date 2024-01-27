 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İsrail'in BM kurumlarına yönelik provokasyon kampanyasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, İsrail'in BM kurumlarına yönelik provokasyon kampanyasına tepki gösterdi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yardım sağlamaya katkıda bulunan BM kurumlarına karşı yürüttüğü 'provokasyon kampanyasına' tepki gösterdi. Hamas, İsrail'in soykırıma maruz kalan halkın kurtuluşuna katkıda bulunan BM kurumlarına yönelik kışkırtma kampanyasını kınadı. Ayrıca Hamas, İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarını reddetti ve asılsız iddiaların zararlı olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail\'in BM kurumlarına yönelik provokasyon kampanyasına tepki gösterdi
27.01.2024 - 16:16,
Abone Ol

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yardım sağlamaya katkıda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına karşı yürüttüğü "provokasyon kampanyasına" tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, soykırıma maruz kalan halkımızın kurtuluşuna katkıda bulunan BM kurumlarına yönelik kışkırtma kampanyasını şiddetle kınıyoruz. Bunlardan sonuncusu, Hamas'ın hastaneleri askeri operasyonlarda kullandığı yönündeki asılsız iddiayı yineleyerek Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), hareket (hamas) ile 'gizli anlaşma' içinde olduğuna yönelik boş suçlamadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca fonlarının kesilmesi ve Filistinlilerin hizmetlerden yararlanma hakkından mahrum bırakılması amacıyla Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) karşı da provokasyon kampanyası yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "BM ve uluslararası kuruluşlara, halkımızın tüm yaşam damarlarını kesmeye çalışan İsrail'in tehdit ve şantajlarına boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Halkımıza yardım sağlamada ve modern çağda işgalcilerin insanlığın bildiği en korkunç suçları aşan suçlarını belgelemede bu kuruluşların rolü önemlidir." denildi.

İsrail, saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki göçe zorlanan insanların sığındığı hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını iddia ediyor. Hamas ise bu suçlamaları defalarca reddetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuma günü x sosyal medya platformunda, İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin şu paylaşımda bulunmuştu:

"DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in BM kurumlarına yönelik provokasyon kampanyasına tepki gösterdi - Son Dakika


16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı

Son Dakika
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:39:51. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in BM kurumlarına yönelik provokasyon kampanyasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement