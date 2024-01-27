Hamas, İsrail\'in BM kurumlarına yönelik provokasyon kampanyasına tepki gösterdi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yardım sağlamaya katkıda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına karşı yürüttüğü "provokasyon kampanyasına" tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, soykırıma maruz kalan halkımızın kurtuluşuna katkıda bulunan BM kurumlarına yönelik kışkırtma kampanyasını şiddetle kınıyoruz. Bunlardan sonuncusu, Hamas'ın hastaneleri askeri operasyonlarda kullandığı yönündeki asılsız iddiayı yineleyerek Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), hareket (hamas) ile 'gizli anlaşma' içinde olduğuna yönelik boş suçlamadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca fonlarının kesilmesi ve Filistinlilerin hizmetlerden yararlanma hakkından mahrum bırakılması amacıyla Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) karşı da provokasyon kampanyası yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "BM ve uluslararası kuruluşlara, halkımızın tüm yaşam damarlarını kesmeye çalışan İsrail'in tehdit ve şantajlarına boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Halkımıza yardım sağlamada ve modern çağda işgalcilerin insanlığın bildiği en korkunç suçları aşan suçlarını belgelemede bu kuruluşların rolü önemlidir." denildi.

İsrail, saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki göçe zorlanan insanların sığındığı hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını iddia ediyor. Hamas ise bu suçlamaları defalarca reddetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuma günü x sosyal medya platformunda, İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin şu paylaşımda bulunmuştu:

"DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir."