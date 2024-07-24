Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesini soykırım ve etnik temizlik suçu olarak nitelendirdi

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Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmeye, mahalleleri yok etmeye devam etmesini "soykırım ve etnik temizlik suçunun devamı" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma kınamalardan vazgeçmesi ve olanlardan İsrail'i sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki mahalleleri sistematik olarak yok etmeye devam etmesi, sivilleri kasıtlı ve doğrudan vurması ve yerleşim alanlarını rastgele bombalaması, işlediği soykırım ve etnik temizlik suçunun devamıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in "caydırıcı adımlar atamayan dünyanın gözleri önünde" hayati öneme sahip her şeyi yok ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) "kınamaları bir kenara bırakıp, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşü doğrultusunda, bu saldırıyı durdurmak ve Siyonist savaş suçlularını sorumlu tutmak için pratik önlemler almaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in Han Yunus kentinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye son 3 günde düzenlediği saldırılarda 129 Filistinli hayatını kaybetti, 416 Filistinli yaralandı, 44 kişi de kayıp.

İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği kentin doğu bölgelerine yoğun saldırıları devam ediyor.