Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesini soykırım ve etnik temizlik suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesini soykırım ve etnik temizlik suçu olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmeye, mahalleleri yok etmeye devam etmesini 'soykırım ve etnik temizlik suçunun devamı' olarak nitelendirerek, uluslararası topluma kınamalardan vazgeçmesi ve olanlardan İsrail'i sorumlu tutması çağrısında bulundu. İsrail'in Han Yunus kentinde son 3 günde düzenlediği saldırılarda 129 Filistinli hayatını kaybetti, 416 Filistinli yaralandı, 44 kişi de kayıp.

24.07.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmeye, mahalleleri yok etmeye devam etmesini "soykırım ve etnik temizlik suçunun devamı" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma kınamalardan vazgeçmesi ve olanlardan İsrail'i sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki mahalleleri sistematik olarak yok etmeye devam etmesi, sivilleri kasıtlı ve doğrudan vurması ve yerleşim alanlarını rastgele bombalaması, işlediği soykırım ve etnik temizlik suçunun devamıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in "caydırıcı adımlar atamayan dünyanın gözleri önünde" hayati öneme sahip her şeyi yok ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) "kınamaları bir kenara bırakıp, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşü doğrultusunda, bu saldırıyı durdurmak ve Siyonist savaş suçlularını sorumlu tutmak için pratik önlemler almaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in Han Yunus kentinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye son 3 günde düzenlediği saldırılarda 129 Filistinli hayatını kaybetti, 416 Filistinli yaralandı, 44 kişi de kayıp.

İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği kentin doğu bölgelerine yoğun saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesini soykırım ve etnik temizlik suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Natenyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Natenyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 00:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesini soykırım ve etnik temizlik suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement