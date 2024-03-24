Hamas, İsrail'in Gazze'den ayrılacağını belirtti

Güncel

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail basının ortaya attığı ABD'nin "Hamas'ın lider kadrosu Gazze'yi terk ederse öldürülmeyecekleri" teklifini Tel Aviv'in kabul ettiği iddiasını "ucuz propaganda" diye niteleyerek İsrail'in Gazze'den ayrılacağını belirtti.

Hamas hareketinin Telegram hesabından yayınladığı yazılı açıklamada; Rişk, ABD'nin "Hamas liderliği Gazze'den ayrılırsa öldürülmeyeceği" önerisini Tel Aviv'in kabul ettiğini, Hamas'ın yanıtının beklendiğini ileri süren İsrail basınındaki haberleri yalanladı.

İsrail basınındaki "Hamas liderliğinin Gazze'den çıkarlarsa öldürülmeyeceği" yönündeki haberleri ucuz propaganda diye tanımlayan Rişk, "Hamas liderliği halkıyla birlikte toprağına dirençle bağlı; ya zafer ya şehadet. Suçlu düşmanın liderleriyse bu toprağı (Gazze'yi) terk edecek olanlar." ifadelerine yer verdi.

İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin Doha'da devam eden müzakerelerde "taraflar arasındaki görüş ayrılığının sürdüğünü ABD'nin yeni teklifini Tel Aviv'in kabul ettiği Hamas'ın yanıtının beklendiği" ileri sürmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan bir İsrailli yetkili, taraflar arasında, "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesi, karşılıklı esir takasında bırakılacakların kimliği ve sayısı, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, savaşın sonlanması" başlıklarında görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtmişti.

Yetkili, ABD'nin bir teklif ortaya attığını, İsrail'in de bunu kabul ettiği ancak Hamas'ın yanıtının beklendiğini iddia etmişti.

Teklifte "İsrail'in Hamas liderlerini Gazze dışına çıkarlarsa öldürmeyeceği, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılacağı ve Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı, Bu planın sonunda da İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği" öne sürülmüştü.

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ile eş zamanlı, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla 22 Mart'ta Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya gitmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgali

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 binden fazla çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 32 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Ateşkes müzakereleri devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetin diğer üyeleri, uluslararası toplumun uyarılarına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki bombardıman altında zorla yerinden edilmiş evsiz 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı düzenleyeceklerini üst üste açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasında en büyük anlaşmazlıkların başında, Hamas'ın "kalıcı ateşkes talebine rağmen" İsrail'in "geçici ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesinin" geldiği aktarılıyor.

Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı ifade ediliyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.