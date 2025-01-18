Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek - Son Dakika
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Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

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Hamas, İsrail'in yarın sabah yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in hedeflerine ulaşamadığının altı çizilen açıklamada, "Aksa Tufanı, Filistin halkının birliğini ve muzaffer direnişini somutlaştırdı. Düşmanın kibrini yok etti ve bizi işgalin sonuna ve özgürlük yolunun sonuna yaklaştırdı" ifadeleri kullanıldı.

18.01.2025 14:47
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Yarın sabah başlayacak ateşkes öncesi açıklama yapan Hamas, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarıyla " İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını ve yalnızca insanlığı utandıran savaş suçları işlemeyi başardığını" açıkladı.

"İSRAİL HEDEFLERİNE ULAŞAMADI"

Açıklamada, "İsrail'in saldırılarıyla hedeflerine ulaşamadığı tek başarısının insanlığı utandıran savaş suçları işlemek olduğu" belirtildi. Hamas'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Aksa Tufanı, Filistin halkının birliğini ve muzaffer direnişini somutlaştırdı. Düşmanın kibrini yok etti ve bizi işgalin sonuna ve özgürlük yolunun sonuna yaklaştırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı uzatma ve daha fazla katliam yapma girişimlerine rağmen biz İsrail'in halkımıza yönelik saldırılarını durdurmak ve onu geri çekilmek zorunda bıraktık."

İsrail'in soykırımına direnen Filistinlilerin kanının boşa gitmeyeceği ve zaman aşımına uğramayacağı vurgulanan açıklamada, "İsrail liderleri ve askerlerinin ne kadar sürerse sürsün, takip edilip yargılanacağı" kaydedildi.

Açıklamada artık yapılacak görevin ise Filistinlilerin yaralarını sarmak, onların barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını çözmek olduğu vurgulandı.

ATEŞKES YEREL SAATLE 08.30'DA BAŞLAYACAK

İsrail Güvenlik Kabinesi ardından da Bakanlar Kurulu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurmuştu.

Hamas\'ın ateşkes açıklaması Netanyahu\'yu küplere bindirecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek - Son Dakika

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