Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesine düzenlediği baskın hedefine ulaşamadı

Güncel

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskın ve işlediği suçların, "hedeflerine ulaşamadığının kanıtı olduğunu" belirtti.

Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesine düzenlediği kanlı baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesinde üst üste üçüncü gün işlediği suçlar, infazlar, tutuklama ve işkenceler, misilleme niteliğindedir. Bu saldırılar hiçbir başarıya ulaşamayan, Gazze Şeridi'ndeki hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremeyen bu ordunun karşı karşıya olduğu başarısızlığı ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve kurumlarının yetersizliği karşısında ABD'nin desteği ile gerçekleştirilen saldırıların, Filistinlilerin ve direnişin kararlılığını artıracağını vurguladı.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesine insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

Gazze'deki hükümet, dün, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde 50 Filistinlinin öldürüldüğünü, 200'ünün de alıkonulduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesinde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.

Şifa Hastanesinde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için iki gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.