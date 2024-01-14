 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İsrail'in telekomünikasyon şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, İsrail'in telekomünikasyon şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı

Hamas, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'in Gazze Şeridi'nde iletişim şebekesindeki arızayı gidermek amacıyla çalışan 2 personelinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesini kınadı. İsrail'in bu eylemi, Gazze'nin iletişimini kesme ve halkın acılarını artırma suçlarına eklenmiştir. Hamas, insan hakları kuruluşlarına suçu belgeleme, kınama ve faillerini yargılama çağrısında bulunmaktadır.

Hamas, İsrail\'in telekomünikasyon şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı
14.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:31
Abone Ol

Hamas, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'in Gazze Şeridi'nde iletişim şebekesindeki arızayı gidermek amacıyla çalışan 2 personelinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin telekomünikasyon şirketi çalışanlarını daha öncesinde koordinasyon sağlanmasına rağmen hedef aldığı belirtildi.

Kasıtlı olarak yapılan bu eylemin, savaş suçu olduğu ifade edilen açıklamada, işlenen bu suçun, Gazze'nin tamamında iletişimi kesme; su, gıda ve ilaca ulaşımı engelleme suçlarına eklendiği, bunun da Filistin halkının acılarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, insan hakları kuruluşlarına suçu belgeleme, kınama ve faillerini yargılama çağrısında bulunuldu.

Şirketten dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde iletişimde yaşanan arızanın giderilmesi için çalışan ekibin bulunduğu şirkete ait aracın İsrail güçlerince roketle doğrudan hedef alındığı belirtilmişti.

Saldırıda 2 personelin hayatını kaybettiği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında öldürülen şirket personelinin sayısının 13'e yükseldiği kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli telekomünikasyon şirketleri Jawwal ile Ooredoo, dün Gazze'nin birçok noktasında iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in telekomünikasyon şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı - Son Dakika


14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

Son Dakika
14:29 Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in telekomünikasyon şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement