Hamas, İsrail\'in telekomünikasyon şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı

Hamas, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'in Gazze Şeridi'nde iletişim şebekesindeki arızayı gidermek amacıyla çalışan 2 personelinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin telekomünikasyon şirketi çalışanlarını daha öncesinde koordinasyon sağlanmasına rağmen hedef aldığı belirtildi.

Kasıtlı olarak yapılan bu eylemin, savaş suçu olduğu ifade edilen açıklamada, işlenen bu suçun, Gazze'nin tamamında iletişimi kesme; su, gıda ve ilaca ulaşımı engelleme suçlarına eklendiği, bunun da Filistin halkının acılarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, insan hakları kuruluşlarına suçu belgeleme, kınama ve faillerini yargılama çağrısında bulunuldu.

Şirketten dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde iletişimde yaşanan arızanın giderilmesi için çalışan ekibin bulunduğu şirkete ait aracın İsrail güçlerince roketle doğrudan hedef alındığı belirtilmişti.

Saldırıda 2 personelin hayatını kaybettiği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında öldürülen şirket personelinin sayısının 13'e yükseldiği kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli telekomünikasyon şirketleri Jawwal ile Ooredoo, dün Gazze'nin birçok noktasında iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.