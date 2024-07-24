Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa açıklamalarını kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa açıklamalarını kınadı

Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini söylediği açıklamasını kınadı. Hamas, bu açıklamaların Mescid-i Aksa'nın Müslüman kimliği ve statüsü açısından tehlike oluşturduğunu belirterek Arap ve İslam ülkelerine harekete geçme çağrısı yaptı.

24.07.2024 23:53
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Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırmasına izin verilmesi yönündeki açıklamalarını kınadı.

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" söylediği açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Ben Gvir'in açıklamalarının "İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini devam ettirmesi için yeşil ışık oluşturduğuna" işaret edildi.

Bu tür açıklamaların Mescid-i Aksa'nın Müslüman kimliği ve statüsü açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması için Arap ve İslam ülkelerine harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme politikasının yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edeceği aktarıldı.

Filistin karşıtlığıyla bilinen Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya "baskınını teşvik için" düzenlenen bir konferansta "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" söylemişti.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin emellerini gizlemeyen Ben-Gvir, Harem-i Şerif'teki mevcut statükonun değiştirilmesini savunuyor.

Ben-Gvir'in söz konusu ifadelerinin ardından Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in açıklamalarının aksine işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediği belirtilmişti.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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