Hamas: İsrail Yardım Girişlerini Engelliyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail Yardım Girişlerini Engelliyor

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellediğini ve uluslararası toplumun eyleme geçmesi gerektiğini belirtti.

22.11.2024 13:16
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Hamas, İsrail'in, soykırıma ve kuşatmaya maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere yardım yapılmasını önlemek için her yolu denediğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze'deki Başkan Vekili Halil el-Hayye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yardım yapılmasını engellemek için her yolu denediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 40, güneyinde 60'ı geçmeyecek şekilde az sayıda yardım kamyonunun girişine izin verdiğini aktaran Hayye, bazı günler ise söz konusu bölgelere hiç yardım girmediğini kaydetti.

Hayye, İsrail'in Gazze'ye gelen yardımları engellemeye yönelik uygulamaları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı kapattığını ve birkaç ay boyunca bekleyen yüzlerce kamyonun girişini de engellediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), yardım sağlamak için nitelikli ve organize edilmiş tek kurum olduğunu ve Filistin'in üçte ikisine yardım sağladığını hatırlatan Hayye, İsrail'in uluslararası yardım kurumlarının çalışmalarını kısıtlamak için de çalıştığına dikkati çekti.

İsrail ordusunun kendi kontrolü altındaki bölgelerde hırsızların faaliyet göstermesine izin verdiğini ve yardımların ulaşmasını sağlayan özel komiteleri hedef aldığını belirten Hayye, şunları kaydetti:

"Bu durum, işgalcilerin kuşatma altındaki Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve ihlallerle ilgili sorumluluk alması gereken uluslararası toplumun acil ve güçlü bir eyleme geçmesini gerektiriyor."

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail 7 Ekim 2023'te saldırılara başlamadan önce Gazze Şeridi'ne günde 600'den fazla kamyon ürün ve gıda maddesi giriyordu.

Kaynak: AA

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