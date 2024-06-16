Hamas lideri Heniyye, ateşkes ve esir takasıyla ilgili cevaplarının Biden'ın açıklamalarıyla uyumlu olduğunu söyledi - Son Dakika
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Hamas lideri Heniyye, ateşkes ve esir takasıyla ilgili cevaplarının Biden'ın açıklamalarıyla uyumlu olduğunu söyledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik cevaplarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla uyumlu olduğunu söyledi. Heniyye, Hamas'ın ABD'nin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerisinden uzaklaştığı yönündeki suçlamaları reddetti.

16.06.2024 14:52
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik cevaplarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Hamas lideri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerisinden uzaklaştığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Heniyye, "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin, tüm cephelerde işgalcilere karşı mücadele ettikleri bir bayrama daha girdiklerini" belirten Heniyye, şunları kaydetti:

"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Filistin halkı, göçlerden göçlere, bombardımandan bombardımana, kayıplardan başka kayıplara kadar ağır bir kuşatma ve acının en ağır türünü yaşıyor."

İsrail'in Filistin halkından işgale karşı daha fazla direniş ve sebattan başka bir şey görmeyeceğini vurgulayan Heniyye, herkesi İsrail'in acilen sınır kapılarını açması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının ulaştırılması için acil harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsmail Heniyye, Joe Biden, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye, ateşkes ve esir takasıyla ilgili cevaplarının Biden'ın açıklamalarıyla uyumlu olduğunu söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas lideri Heniyye, ateşkes ve esir takasıyla ilgili cevaplarının Biden'ın açıklamalarıyla uyumlu olduğunu söyledi - Son Dakika
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