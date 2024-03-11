Hamas lideri Heniyye: İsrail ile anlaşma için teminatlar şart - Son Dakika
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Hamas lideri Heniyye: İsrail ile anlaşma için teminatlar şart

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi garanti altına alınmadan İsrail'le bir anlaşmaya varılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Heniyye, televizyonda banttan yayımlanan konuşmasında, İsrail'le yürütülen müzakerelere ve Filistin iç siyasetine ilişkin Hamas'ın yaklaşımlarına değindi.

11.03.2024 00:11  Güncelleme: 00:12
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi garanti altına alınmadan İsrail'le bir anlaşmaya varılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Heniyye, televizyonda banttan yayımlanan konuşmasında, İsrail'le yürütülen müzakerelere ve Filistin iç siyasetine ilişkin Hamas'ın yaklaşımlarına değindi.

Hamas olarak şu ana kadar müzakerelerde pozitif ve sorumlu bir şekilde davrandıklarını kaydeden Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze'de savaşı sonlandırmayan, yerinden edilenleri evlerine döndürmeyen ve düşmanın başta orta kesim olmak üzere Gazze'nin dışına çekilmesini garanti etmeyen bir anlaşmaya varmak istemiyoruz. Bu ilkelerin gerçekleşmesi ve anlaşmaya varılması için İsrail'i bunlara uymaya zorlayacak uluslararası teminatların olması da şart."

İsrail anlaşma ilkelerine bağlı kalma konusunda hiçbir teminat vermek istemediği için henüz bir anlaşmaya varılamadığını kaydeden Heniyye, buna rağmen Hamas'ın, müzakerelerin sürmesini ve bu ilkeleri içerecek herhangi bir formüle açık olduğunu vurguladı.

Heniyye, İsrail'in, yerinden edilenlerin aşamalı olarak evlerine dönmesinden bahsettiğini ancak bununla ilgili net bilgi vermediğini ve Gazze'yi ikiye bölmeye de devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistin halkına karşı psikolojik bir savaş yürüttüğünü, kaos çıkarmaya ve halkı bölmeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamayacağını kaydeden Heniyye, İsrail'in işlediği tüm katliamlara ve gerçekleştirdiği soykırıma rağmen Filistin halkını Gazze'den tehcir etmeyi de başaramadığını aktardı.

Filistin'in iç siyasetine de değinen Heniyye, Hamas'ın ???????Filistin halkının birliği ve siyasi bileşenlerini yeniden sağlam temeller üzerine inşa etme konusuyla her zamankinden daha fazla ilgilendiğini dile getirdi.

Bunun 3 aşamada gerçekleşeceğini söyleyen Heniyye, ilk aşamanın, Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde ulusal otoritenin yeniden inşa edilmesi, ikinci aşamanın, yasama ve devlet başkanlığı seçimleri yapılıncaya kadar geçici bir süre görevde kalacak ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması, üçüncü aşamanın ise Filistin halkı için siyasi bir program üzerinde anlaşmaya varılmasından oluştuğunu belirtti.

Heniyye konuşmasının sonunda Kudüs, Batı Şeria ve diasporadaki Filistinlileri, Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanları hedef alan komplolarla mücadele için başlatılan Aksa Tufanı'na destek olmaya çağırdı.

Heniyye, Lübnan, Yemen ve Irak cephelerindeki direnişe ve Arap ve İslam dünyasında Gazze'ye destek için sokaklara inen halka teşekkür etti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye: İsrail ile anlaşma için teminatlar şart - Son Dakika

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