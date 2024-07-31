Hamas Lideri İsmail Haniye İran'da Öldürüldü

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(ANKARA) - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran'da öldürüldü. Hamas'tan yapılan açıklamada Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da İsrail saldırısıyla öldürüldüğü doğrulandı.

Hamas, Haniye'nin "Tahran'daki ikametgahına düzenlenen hain bir siyonist baskında" öldürüldüğünü ifade ederek Haniye'nin ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere İran'da bulunduğunu ve ikametgahında hedef alındığını açıkladı. Haniye'nin İranlı bir koruma ile beraber saldırıya uğradığını belirten İran Devrim Muhafızları, "olayın koşullarının" araştırıldığını kaydetti.

Haniye, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi'ydi ve son yıllarda zamanının çoğunu Katar'da geçirmişti. İsrail- Gazze savaşı sırasında ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk görevi yapmış ve Hamas'ın ana müttefiki olan İran ile temaslarda bulunmuştu. İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını başlatan Hamas'ın liderinin İsrail tarafından öldürülmesinin bölgede savaş ve şiddeti tırmandırmasından endişe ediliyor.

Hamas'ın yönettiği El-Aksa TV'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Moussa Abu Marzouk, İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğraması üzerine, "cezasız kalmayacak korkakça bir eylemdir" açıklamasını yaptı.

İsrail'den, Haniye'nin ölümüne ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.