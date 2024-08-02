Hamas Lideri İsmail Heniyye için Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas Lideri İsmail Heniyye için Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı namazda Heniyye ve tüm Filistinliler için dua etti. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

02.08.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve tüm Filistinliler için dua edildi.

Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Hakan Han Özcan, İçişleri Bakanı, İsmail Heniyye, Mahmut Arslan, Beşir Atalay, Mehmet Aktaş, Fatih Şahin, Ali Yalçın, Ömer İleri, AK Parti, Ankara, Hamas, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsmail Heniyye için Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:59:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Heniyye için Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement