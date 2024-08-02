Hamas Lideri İsmail Heniyye için Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve tüm Filistinliler için dua edildi.

Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.