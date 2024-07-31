Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi - Son Dakika
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Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları\'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

İsmail Haniye'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "Artık bu siyonist ahlaksızlığa son verilmesinin, onun ortalığı karıştıran elinin kesilmesinin zamanı gelmiştir. İran'ın başkentinin kalbinde düzenlenen canice suikast; savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olaydır" ifadeleri yer aldı.

31.07.2024 13:47
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" olduğunu belirtti.

"DÜŞMAN YANLIŞ HESAP YAPTI"

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Heniyye'ye, İran'ın başkentinin kalbinde düzenlenen canice suikast; savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman, saldırı çemberini genişleterek, direniş liderlerine çeşitli alanlarda suikastlar düzenleyerek ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ederek yanlış hesap yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"AZGIN DÜŞMANIN ELİNİN KESİLME ZAMANI GELMİŞTİR"

Narsisizmin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kör ettiği" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Netanyahu'nun, "işgalcileri uçuruma sürüklediği, çöküşlerini ve Filistin topraklarından sonsuza dek yok olmalarını" hızlandırdığı savunuldu.

Açıklamada, "Artık bu siyonist ahlaksızlığa son verilmesinin, bu azgın düşmanın dizginlenmesinin, onun ortalığı karıştıran elinin kesilmesinin, saldırganlığından caydırılmasının zamanı gelmiştir. Düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçları nedeniyle tüm bölge ülkeleri ve halkları için tehlike çanları çalmaktadır. (Heniyye suikastı), Filistin direnişini desteklemek için herkesi harekete geçirmelidir zira Filistin, tüm ümmetin ileri savunma hattıdır" ifadelerine yer verildi.

HAMAS LİDERİ HANİYE TAHRAN'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Duran CELIK: Kılıcınız keskin olsun 1 0 Yanıtla
  • Sinan Döner: Haydi Bismillah! Attığınız isabet olur Biiznillah !!! 0 0 Yanıtla

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