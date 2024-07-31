Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.
İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
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