Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, birçok bölgede protesto edildi. Filistinliler, Ramallah kentinde toplanarak yürüyüş düzenledi. Tahran'da da Heniyye'ye yapılan suikastı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, suikast nedeniyle bir günlük yas ilan etti. Heniyye, İran'da bulunarak yeni İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzereyken saldırıya uğradı.

31.07.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protesto edildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki cadde ve mahallelerinde toplanan Filistinliler, Hamas ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da Heniyye'nin maruz kaldığı suikastı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Nablus, Tulkerim, Selfit, Cenin, Tubas ve Kalkilya kentlerinde de gösteriler düzenleyen Filistinliler, sık sık "Allah'tan başka ilah yoktur, Heniyye de Allah'ın sevgili kuludur", "intikam" ve "ey Yahya Sinvar dik dur, intikamımızı alacağız" sloganlarını dillendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Heniyye'nin suikastı nedeniyle bir günlük yas ilan etmişti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Mahmud Abbas, Batı Şeria, Filistin, Ramallah, Tahran, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:25:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement