Hamas, Özgürlük Filosunun Güvenliğinden İsrail'i Sorumlu Tutuyor

Hamas, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinde bulunan aktivistlerin can güvenliğinin sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Naim, "Gazze'de vahşice uygulanan ablukayı kırmak için insanlık adına hayatlarını riske atan dayanışmacıların hayatlarından İsrailli liderleri sorumlu tuttuklarını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki ablukayı kaldırmak için ister Madleen gibi denizden ister birkaç ülkeyi geçerek karadan gerçekleştirilen eylemleri hedef alan tehditlerinin, dünyadaki özgür insanların hedeflerine ulaşması konusundaki iradelerini kıramayacağını kaydeden Naim, "nefret, ölüm ve yıkımın iradesinin, yaşama iradesine galip gelemeyeceğini" vurguladı.

İsrail'den Özgürlük Filosu'nu tehdit

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

İsrailli Bakan Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" belirtmişti.

İsrail Kanal 12'nin haberine göre de İsrail ordusunun, Madleen gemisine Gazze'ye ulaşmadan müdahale etmeyi, Aşdod Limanı'na çekmeyi ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmeyi planladığını savunmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait Madleen yelkenlisi

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Koalisyona ait başka bir gemiye geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.