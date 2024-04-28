Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdünlü yetkililer ve milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdünlü yetkililer ve milletvekilleriyle görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdünlü yetkililer ve milletvekilleriyle görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İstanbul ziyareti kapsamında Ürdünlü yetkililer ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki savaşla ilgili gelişmeler ve İsrail'in işlediği suçlar ele alındı. Heniyye, İsrail'in saldırılarına ve Filistin davasını tasfiye etme planlarına karşı ortak sorumluluk vurgusu yaptı. Ürdünlü milletvekilleri ise Heniyye'ye başsağlığı dileklerinde bulunarak Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

28.04.2024 23:27
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bazı Ürdünlü yetkililer ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüştü.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin İstanbul ziyareti kapsamında Ürdünlü yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki savaşla ilgili sahada ve siyasi olarak yaşanan gelişmeler ile İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te işlediği suçların ele alındığı görüşmede Heniyye, İsrail'in düzenlediği saldırılara ve Filistin davasını tasfiye etme planlarına karşı ortak sorumluluk vurgusu yaptı.

Ürdün'ün Filistin davası konusunda özel önem kazandığını belirten Heniyye, Ürdün halkının içinde bulunduğu dayanışma halinden ve iki halkın bir olduğunu vurgulamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ürdünlü milletvekilleri de İsrail saldırısında üç çocuğu ile torunlarını kaybeden Heniyye'ye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Filistin halkının direnişinden ve işgale karşı koyan tavrından gurur duyduklarını dile getiren vekiller, Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

Dünya genelinde 75 ülkeden 600'e yakın parlamenterin katıldığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun 5. Konferansı cuma günü başlamıştı. Ürdünlü vekiller de konferansa katılmak için İstanbul'a gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdünlü yetkililer ve milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdünlü yetkililer ve milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika
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